Dilan Polat'ı sigara içmeye çıkaran polise soruşturma başlatıldı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat "kara para aklama" suçundan 4 Kasım’a kadar gözaltında kalmış sonra da tutuklanarak cezaevine götürülmüşlerdi.

Türkiye’nin gündemine oturan Polatlar vakasında yasa dışı bahis parası iddialar arasındayken MASAK’ın hazırladığı ön raporda çifte ait olan şirketlerdeki hesaplarda usulsüzlükler tespit edilmişti.

10haber’den Hazar Dost’un haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Dilan Polat dosyasında da çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli bir polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesinin "şüphelilerle kurulan mesafenin meslek etiğine uygun olmaması" olduğu aktarıldı.

Soruşturma açılan polis memurlarından sadece birinin Dilan Polat dosyasında görevli olduğunu aktaran kaynaklar o polis memurunun da Dilan Polat’ı gözaltında olduğu sürede sigara içmek için dışarı çıkardığının tespit edildiğini söyledi.

Diğer yedi polisin için bazı soruşturmaların akıbetine müdahale ettikleri gerekçesiyle hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada görevli bazı polisler açığa alınmıştı

Dilan Polat soruşturmasında gözaltına alınan bir şüphelinin Emniyet'te bulunan cep telefonundan annesinin aranarak, kızının hesabındaki tüm Bitcoinleri göndermesini istediği iddia edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada görev yapan polislerin bir kısmı açığa alındı.

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre Dilan Polat soruşturması kapsamındaki operasyonda C.N.G. isimli kadın gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda cep telefonuna da el koyulan C.N.G, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ancak iddiaya göre, İstanbul Emniyeti Mali Şube’de muhafaza edilen cep telefonuyla, C.N.G. serbest bırakıldıktan sonra, annesi arandı. Cep telefonundaki fotoğraflar ve bilgilerin sosyal medyada paylaşılmaması karşılığında verilecek Bitcoin hesabına, C.N.G’nin hesabındaki tüm Bitcoinlerin gönderilmesi istenerek, “Bunun için 10 dakikanız var” denildi. Bunun üzerine C.N.G, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.