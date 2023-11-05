Dilan Polat ifadesi alınırken baygınlık geçirdi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16’sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler hakkında sahte fatura ve benzeri yöntemlerle 250 milyon lirayı akladıkları gerekçesiyle tutuklama talep edildi.

Sulh ceza hakimliğinde şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar 7 şüphelinin ifadesi tamamlandı. Engin Polat’ın ifadesi devam ediyor.

DHA'nın haberine göre Dilan Polat ifadesi alındığı esnada baygınlık geçirdi. Sulh ceza hakimliğini koridoruna çıkarılan Polat’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.