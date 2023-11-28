Dilan Polat: Dışarıdaki hayatımla buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat, cezaevinden gönderdiği mektubunda, “Dışarıdaki hayatımda buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var” diye yazdı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat’a yanıtlaması için bir dizi soru gönderdi.

Avukat Kaya, Polat'ın kendisine “Mali tablo hakkında bilgim yok. Mali Müşavir Ahmet Gün ve eşim Engin Polat bu konuları biliyor. Benim bir inisiyatifim yoktu” dediğini ifade ederken, Saymaz da soruların yanıtlarını beklediğini ifade etti.

Dilan Polat’ın Saymaz’a gönderdiği mektup şöyle:

“Saygıdeğer İsmail Bey Avukatım Hüseyin ağabey ile göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamı ile cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile için haberdar değilim zaten. Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayama gücü veriyor. Dışarıdaki hayatımda buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum. Keşkelerimle ilgili daha objektif ve samimi bir mektup yazacağım. Çocuğunuz aydınlığınız olsun. Başarılarının devamına dilerim ağabey.”