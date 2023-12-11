Dilan-Engin Polat'ın kara kutusu 'Şule' sınırdışı edildi

'Kara para' ve 'vergi kaçırma' soruşturmasında tutuklanan, mal varlıklarına el konan ve şirketlerine kayyım atanan Dilan ve Engin Polat'ın yabancı uyruklu çalışanı 'Şule' olarak bilinen Shaklo Khaydarova sınırdışı edildi.

Akrabalarını, tutuklanmalarının ardından Polat çiftinin evine yerleştirdiği ortaya çıkan Khaydarova sınırdışı için bindirildiği uçaktan sosyal medya paylaşımı yaptı

Khaydarova, “Millet olarak rahatlayın. Ama bir şeyi de unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum” dedi.

Polat'ın sosyal medya paylaşımlarında 'Şule' olarak hitap ettiği Shaklo Khaydarova ile akrabası Nargiza Khaydarova (Nergis) çalışma izinlerinin bittiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne nakledilmişti.