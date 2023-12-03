Dilan-Engin Polat çiftine şimdi de uyuşturucu soruşturması

Lüks araçlar, altın tozlu kahveler, gül dolu havuzlar, bir günde harcanan yüz binlerle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesi, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Polat çifti hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülürken yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan haberine göre, avukat Feyza Altun'un geçen ay yaptığı ihbarla birlikte Polat çiftine bir suçtan daha soruşturma başlatıldı. 10 Ekim tarihli ihbar dilekçesine göre, Altun'un ofis telefonunu arayan ve sekreteriyle konuşan A.K. isimli bir kişi Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu ve Polat ailesiyle ilgili anlatacakları olduğunu söyledi. Daha sonra bu kişi ile görüşen ve konuşmayı kayda alan Altun; A.K. adlı Kapalıçarşı esnafının, Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla hammadde getirdiğini iddia etti. A.K., bu ham maddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu ham maddesi olduğunu ve bazı ham maddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını öne sürdü.

Avukat Altun, elindeki kayıtları sunabileceğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine Başsavcılık Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma başlattı.

Bu suçtan başlatılan soruşturma, ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.