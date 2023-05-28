Dikmen'de provokasyon girişimi: AKP'liler kavgayı ayırmak isteyen polisi yumrukladı

Sandık görevlilerini baskı altına aldığı gerekçesiyle AKP milletvekiline itiraz edenler saldırıya maruz kaldı.

SOL-ANKARA

Ankara Dikmen'de oy verme işlemi devam ederken okulları ziyaret eden AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan'ın sandık görevlilerini baskı altına almaya çalıştığı bildirildi.

AKP'li vekilin ziyaret ettiği Ali Hasan Coşkun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise Alpaslan ve beraberindeki heyet ile CHP'li müşahitler arasında kavga çıktı.

Kavgayı ayırmak için araya giren bir polis memuru da AKP'lilerin yumruklu saldırısına uğradı.

Okul okul gezdiler

AKP'li Murat Alparslan ve beraberindeki yaklaşık 40-50 kişilik grup, Akşemsettin Ortaokulu'nda ise TKP'li müşahitlerle tartıştı. Okula polis ekipleri sevk edildi.

Benzer bir olayın Ayhan Sümer Anadolu Lisesi'nde de yaşandığı belirtiliyor. 

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