Dikmen'de 'dayanışma' buluştu: Halkı yoksullaştıran bu düzen değişmeli

Ankara Dikmen'de yurttaşlar, Dayanışma Meclisi ile Dikmen Dayanışma Komitesi'nin "Halkı Yoksullaştıran Bu Düzen Değişmeli!" başlığıyla düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen “Halkı Yoksullaştıran Bu Düzen Değişmeli!” başlıklı etkinlik Dikmen halkından yoğun ilgi gördü. Moderatörlüğünü Dayanışma Meclisi Üyesi Ali Rıza Aydın'ın yaptığı söyleşide Prof. Dr. Oğuz Oyan ve Dr. Burçak Özoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlik Dikmen Dayanışma Komitesi üyesi Yusuf Şaylan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Prof. Dr. Oğuz Oyan, gelir vergisinin %65'inin ücretliler tarafından karşılanmış olmasına rağmen ücretli kesimin milli gelirden aldığı payın sadece %29 olduğunu belirtti.

Sermaye düzeninin varlığını devletin desteğiyle devam ettirdiğinin altını çizen Oyan, bakanların CEO'luk yapmış, özel okul ve hastane sahibi patronlardan oluştuğunu, artık devletin yöneticilerinin sermayedarlaştığını söyledi.

Yeni bir iktidarın gelmesinin krize gerçek bir çözüm olmayacağını, emekçilerin kendi iktidarını kurması için gereken koşulların yaratılması gerektiğini belirtti.



Dr. Burçak Özoğlu ise kapitalizmin kriz çıkararak varlığını sürdürdüğüne dikkat çekti, Türkiye'de yaşadığımız krizin sermayenin ne ilk ne de son krizi olduğunu vurguladı.

“Geçinemiyoruz” eylemlerinde ekmek gösterilmesini hatırlatan Özoğlu, “Elinde ekmek göstererek eylem yapan kadının düzen için en korkulan şey” olduğunu belirtti. Özoğlu, “Ayağa kalkan halk kolay kolay yerine oturmaz. Şimdi ayaktayız. Dayanışma Meclisi ile bir araya geldik ve dayanışmayı kurduk. Bundan sonraki aşamada mücadeleyi örgütlemeliyiz” dedi.