Dikmece'de büyük buluşma: 'Sermaye halka hesap verecek'

Antakya'nın Dikmece köyünde tarım ve zeytinlik arazilerine kamulaştırma kararı alınmasının ardından köylülerin mücadelesi devam ediyor.

Depremden sonra acele kamulaştırma kapsamına alınan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) konut yapılması planlanan Dikmece'de köylüler ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen yurttaşlar Büyük Dikmece Buluşması için buluştu.

Direnişçiler, "Dikmece'den Akbelen'e, talana karşı direnişi büyütelim", "İstimlaklara geçit vermeyeceğiz", "Sermaye defol, bu topraklar bizim", "Zeytin kardeşliği kazanacak" dövizleriyle yürüdü.

Yürüyüşe jandarmanın saldırısına rağmen toprakları için direnen Akbelen direnişçileri de katıldı.