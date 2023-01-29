Dikili'de emekçiler, Cumhuriyet ve laiklik için bir araya geldi

İzmir Dikili'de cumhuriyet ve laiklik fikrinin kazanımları, durumu ve nasıl geri kazanılacağını konuşmak için TKP'nin çağrısıyla yapılan toplantıya yoğun bir katılım gerçekleşti.

TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, "Cumhuriyet ve Laikliği Nasıl Geri Kazanabiliriz?" başlığıyla gerçekleştirildi. Konuşmasında cumhuriyet ve laiklik kavramlarının tarihsel olarak nasıl kazanıldığını anlatan Özer, AKP'den önce bu kavramların içerisinin nasıl boşaltıldığından ve AKP ile nasıl sonlandırıldığından bahsetti.

Geldiğimiz noktada ise cumhuriyeti eşitlik temelinde, laikliği ise cesaret temelinde tekrar kurmamız gerektiğinden söz eden Özer, konuşmasını "İşçi sınıfını, eşitlik kavramını merkeze almadan cumhuriyeti, 'tarikatları kapatacağız' demeden ise laikliği geri kazanamayız" diyerek sözlerini sürdürdü.

Yakın zamandaki Bakaert ve Schneider grevlerinin yasaklanmasına rağmen, işçilerin örgütlülüğü sayesinde yasak kararının bertaraf edilebildiği ve hakların kazanılabildiğini anlatan Özer, bugün, TKP'nin önerdiği tek ve gerçek çözümün örgütlülük olduğunu aktardı.

"Ancak örgütlü olursak, seçim güvenliğini de sağlarız, seçim başarısını da elde ederiz" diyen Özer, TKP'nin seçim kararlarını, seçimlere bakışını ve çağrısını anlattı. Başar, "Halkımızın kötünün iyisine layık olmadığını düşünüyor, halkımıza, memleketimize layık olanı getirmeyi öneriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Sunumun ardından katılımcıların soru ve görüşleriyle devam eden toplantı, katılımcıların TKP saflarına katılımıyla sonlandı.