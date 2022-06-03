Didimli balıkçılar Taşburun Balıkçı Barınağı'ndan çıkartılıyor

Aydın Didim’de faaliyet gösteren Akköy Su Ürünleri Kooperatifi, Taşburun Balıkçı Barınağı’ndan çıkartılmak isteniyor. Bölgenin yerel balıkçılarının faaliyet gösterdiği Akköy Su Ürünleri Kooperatifi barınaklarının ellerinden alınmaması için çağrıda bulundu.

Kuruldukları il ve ilçelerde yarattıkları çevre sorunları nedeniyle halkın ve yerel yönetimlerin sert tepkisi ile karşılaşan balık üretim çiftlikleri, 2011 yılından itibaren Didim’de yaygın faaliyet göstermeye başladı. Balık çiftliklerinin sahibi olan Su Ürünleri Yetiştiricileri, yerel balıkçıların faaliyet gösterdiği Taşburun Balıkçı Barınağı’nın tüm işletme haklarını ihale yoluyla almaya talip oldu.

İhale şartnamesinde yerel balıkçılara alan tanınmıyor

İhale şartnamesinde, yerel balıkçıya limanda hiçbir kullanım alanı tanımlanmadığını belirten Akköy Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Cevizci, “Taşburun Balıkçı Barınağı’nda kuşaklar boyu balıkçılık yaparak yaşamını sürdüren Didimli balıkçılar olarak uzun süredir varlık-yokluk mücadelesi yürütüyoruz. Kendi limanımızdan atılmak üzereyiz. Kiralama ihalesinin tüm şartları ve katılım koşulları; 1973 yılında kurulan ve Taşburun’un yerel balıkçıları temsil eden Akköy Su Ürünleri Kooperatifi’ni devre dışı bırakılmasını hedefliyor. İhale şartnamesinde, yerel balıkçıya limanda hiçbir kullanım alanı tanımlanmıyor” ifadelerini kullandı.

'Bölgenin en önemli uluslararası limanı özelleştiriliyor'

Milyon dolarlık büyük şirketlerle ihale sürecinde, mücadele etmelerinin mümkün olmadığının altını çizen Cevizci, konuya dair şöyle onuştu:

“Talebimiz; haksız ve hukuka aykırı olarak yürütülen ihale sürecinin durdurularak, devletimizin tüm kurumlarıyla emekçi yerel balıkçı halkının yanında yer almasıdır. Bizi bugün kendi Barınağımızdan, kendi limanımızdan atmak istiyorlar. Bu sorun ilk bakışta Taşburun’da balıkçılık yapan bizlerin sorunu olarak görünüyor olabilir. Ama aslında bu yaşananlar; Didim’in ve bölgenin en önemli uluslararası limanının özelleştirilmesi sorunudur."