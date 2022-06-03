CHP'li Başarır: Tarım yapılan arazileri yandaşlarına peşkeş çekiyorlar

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı olan Tırtar Mahallesi’ndeki hazineye ait, içerisinde köylü ve çitçilerin tarım ürünleri yetiştirdiği yaklaşık 150 dönüm arazinin satılmasını CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sert bir dille eleştirdi.

'İktidara yakın bir firmaya satıldı'

Arazinin içinde uzun yıllardır kullanılan bahçeler ve evler olduğunu ifade eden Başarır, “Köylüler bu arazide atalarından dedelerinden beri tarım yapıyorlar. Limon, zeytin, tarım ürünleri yetiştiriyorlar. Bu topraklar 3. derece sit alanıydı. Çevre ve Şehircilik Bakanı iktidara yakın bir firmaya bu toprakları sattı ve çiftçilerimizi perişan etti. Çiftçilerimiz zaten geçinemiyor. Birçoğu icralık. O küçücük evleri bu insanlara çok mu gördünüz. Ne yazık ki AKP için her şey para. 150 yıldır bu toprakları bu insanların ataları dedeleri kullanıyordu. Yazık çok yazık” dedi.

'AKP iktidarı tarımı ve çiftçiyi bitirmek için ellerinden geleni yapıyor'

Şu ana kadar toplamda 7 ailenin evlerinin yıkıldığını ve yıkımların devam ettiğini ifade eden Başarır, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazineye ait köylü ve çiftçiler tarafından tarım yapılan bu araziyi birilerine peşkeş çekmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu arazideki hiçbir insanın bilgisi olmadan, haber vermeden evlerinden, yurtlarından, geçim kaynaklarından mahrum ettiler. Bizler tarımı kalkındıralım, çiftçilerimizi destekleyelim derken ne yazık ki AKP iktidarı tarımı ve çiftçiyi bitirmek için ellerinden geleni yapıyor” sözlerini dile getirdi.