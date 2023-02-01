Didim'de bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

Aydın'ın Didim ilçesinde 69 yaşındaki Celal Taşkıran, boşandığı eşi Yeter Zorba'yı öldürdü.

Olay, Efeler Mahallesi’nde 1381 Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Celal Taşkıran'ın eşini bıçaklaması üzerine sesleri duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Zorba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Celal Taşkıran ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taşkıran'ın, ifadesinde taşınmaz mallar üzerinden Zorba ile tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine kadını bıçakladığını söylediği öğrenildi.