Didim Cemevi yargıya başvurdu: Ticarethane değiliz

Dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Bakırköy Adliyesi’nin kararlarına göre Alevilerin inanç merkezi olan cemevlerinin yasal statüsünün kabul edilmesi ve faturalarının devlet tarafından karşılanması istendi.

Cemevlerine ‘ticarethane tarifesi’ üzerinden gelen yüksek faturalar tepki çekerken, iktidarın cemevlerine yönelik ticarethane uygulamasının bir örneği olarak Didim Cemevine de 7 bin 186 TL elektrik faturası gelmişti. Didim Cemevi yöneticileri, elektrik şirketince ticarethane olarak nitelendirilen Cemevi’nin bu statüden çıkarılarak, ibadethane olarak kabul edilmesi için yargıya başvurdu.

PİRHA’daki habere göre Didim Cemevi yöneticileri, elektrik şirketince ticarethane olarak nitelendirilen cemevinin bu statüden çıkarılarak, ibadethane olarak kabul edilmesi için Didim Adliyesi’ne dilekçe verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Bakırköy Adliyesi’nin kararlarına göre Alevilerin inanç merkezi olan cemevlerinin yasal statüsünün kabul edilmesi istendi.

'Cemevlerinde ticaret yapmıyoruz'

Son 20 günlük elektrik faturalarının 7 bin 186 lira olarak geldiğini hatırlatan Didim Cemevi Başkanı Hüseyin İlhan cemevlerinin ticarethane olmadığını, Alevilerin ibadethanesi olan cemevlerinden elektrik faturası kesilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Yasal statüye kavuşmayan cemevlerimiz elektrik ve su faturalarını kendi imkanlarıyla ödüyor. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde laikliğin işletilmesi gerekiyorsa devlet bütün inançlara eşit mesafede durmalıdır. Bütün inançların elektriği, suyu ödenecekse cemevinin suyu ve elektriği de ödenmeli. Devlet her inanca eşit mesafede durmalı. Cemevlerinin elektrik faturalarında ‘ticarethane’ yazılmasına karşıyız. cemevlerimizde herhangi bir ticaret yapmıyoruz, kar elde etmiyoruz. Anadolu insanımızın kültürünü, inançlarını yaşatıyoruz. Cemevleri ibadethanedir. Faturalardaki ticarethane ibaresinin kaldırılması için yasal hakkımız olan dilekçemizi Didim Adliyesi’ne verdik. Dilekçemizde AHİM ve Bakırköy Adliyesi’nin aldığı karar doğrultusunda elektrik faturalarımızın devlet tarafından ödenmesi talebini de ilettik.”

'Faturalarımızı ödemeyeceğiz'

İlhan son olarak, “Eğer cemevleri inanç merkezi olarak görülüyorsa tüm inanç merkezleri gibi faturaları devlet tarafından ödenmelidir. Bu son faturamızı da ödedikten sonra Türkiye’deki tüm cemevleri olarak faturalarımızı ödemeyeceğiz. Elektriğimiz kesilirse soğukta oturup, mumla aydınlanacağız” diye konuştu.