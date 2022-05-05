Didim Belediyesi'nden yaz sezonu açılışı: Sahilde yol çalışması başladı, ağaçlar da kesilecek

Didim Belediyesi, sezonun kapalı olduğu dönemde yapmadığı yol çalışmasını yaz sezonu açıldıktan sonra yapma kararı aldı.

SOL - DİDİM

Aydın'ın Didim İlçesi'nde Ramazan Bayramı sebebiyle sezonun başladığı Altınkum Sahili'nde belediye yol çalışması yapıyor. Kış aylarında tüm işletmelerin kapalı olduğu bölgede, Didim Belediyesi yol çalışmasına başlamak için yaz sezonunun açılmasını bekledi. soL'un görüştüğü belediye çalışanları yolda bulunan ağaçların da kesileceğini doğruladı. 

Sahilde ve bölgede bulunan tatilciler, işletmeler ve halk, gürültü kirliliği sebebiyle şikayetçi. Herkes Didim Belediyesi'nin çalışmayı neden sezonun kapalı olduğu dönemde yapmadığını sorgulamakta.

Sahil yolunda bulunan ağaçların da kesileceği kaydedildi.

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