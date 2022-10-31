Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden eylem

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri bugün kampüs içerisinde bir eylem gerçekleştirdiler.

Yüzlerce öğrenci bugün itibariyle derslerin yeni fakültede işlenmeye başlanması kararına karşı mevcut Hukuk Fakültesi binası önünde buluştu.

Öğrenciler yeni yapılan fakültenin hem yetersiz kapasitede sınıflara sahip olduğu hem de ulaşmanın zor olduğunu belirterek üniversite yetkilileriyle görüşseler de bu görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamadı.

Öğrenciler mevcut Hukuk Fakültesi binasının tarihi bir öneme de sahip olduğunu vurguluyor ve binanın tamamen taşınmasına karşı çıkıyorlar.

Taşınılması istenen yeni binanın henüz tamamlanmamış olması, kimi dersleri 300 kişiyle yapılan fakültede 40 kişilik sınıflarda ders işlenmeye çalışılması ve kararın alınma sürecinde ne öğrencilerin ne de akademisyenlerin taleplerinin dikkate alınması öğrencilerin tepkisine neden olan konular arasında...

Fakültelerine sahip çıkacaklarını ve insani koşullarda eğitim almak istediklerini duyuran öğrenciler hafta boyu mevcut fakülte önünde buluşarak eylemlere devam edecekler.