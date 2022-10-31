Dicle Üniversitesi'nde 157 hektarlık ormanlık alan imara açıldı

TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi, Dicle Üniversitesi’nin ormanlık alanının imara açıldığını duyurdu.

Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Berivan Güneş, Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün talebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sur ilçesi Yiğit Çavuş Mahallesi sınırları içinde kalan üniversite arazisinin 157 hektarlık alanını imara açtığını söyledi. Güneş “Kentimiz yıllardır kamu kurumları eli ile sermayeye peşkeş çekilmektedir” dedi.

‘Ormanlık alanı yapılaşmaya açmak hangi aklın ürünüdür?’

Sputnik Türkiye'den Sertaç Kayar'ın haberine göre, imara açılan alanın kentin yeşil alanı olduğuna dikkat çeken Güneş “Kentin nadir yeşil alanlarından olan ve zamanında bin bir emekle yeşillendirilen bu bölge için verilen bu kararı tartışmasız, direkt ekolojik kıyım olarak tanımlıyoruz. Herhangi bir kurumun uhdesinde olsa dahi yeşil alanları yapılaşmaya açma teşebbüsü hiçbir kurum yetkilisine o alanın vasfını değiştirme yetkisini vermiyor. Soruyoruz! Hevsel bahçeleri ve Dicle nehri ile bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulan bu ormanlık alanı yapılaşmaya açmak hangi aklın ürünüdür? Açıklanmalıdır!” şeklinde konuştu.

‘Bakanlık itirazımızı reddetti’

Plan değişikliğini onaylayan bakanlığın gerekçeyi ‘mevcut hastane binalarının yenilenebilmesi için kaynak oluşturma’ olarak belirttiğini ifade eden Güneş şöyle devam etti:

“Konuyla ilgili Şehir Plancıları Odası Diyarbakır şubemizce, hazırlanan planın mekânsal planlar yapım yönetmeliğine ve Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle askı sürecinde itiraz edilip iptali istenmiştir. Ancak bakanlık tarafından bu itiraz reddedilmiştir. Yapılan itirazda bölgenin ekolojik dengesini tahrip eden ve geri dönülemeyecek hataların yapılacağı vurgulanmıştır.”

‘Hiçbir bilimsel analiz ve teknik bilgi çalışması yapılmamıştır’

Söz konusu alanın 157 hektarlık kısmının yaklaşık 10 hektarlık bölümünün 25 yılı aşkındır var olan ağaçlardan oluştuğuna dikkat çeken Güneş “Bu denli büyük ölçekteki plan değişiklik raporlarında gerekçeler ve yapılacaklar bilimsel ve teknik donelerle eksiksiz hazırlanmalıdır ki telafisi imkânsız hataların önüne geçilsin. Ancak bakanlıkça hazırlanan plan için doyurucu hiçbir bilimsel analiz ve teknik bilgi çalışması yapılmamıştır. Sadece paraya odaklanıldığı plan açıklama raporunda görülmektedir. Teknik ve bilimsel nitelikte olması gereken rapor ekonomik ihtiyaç raporu gibi hazırlanmıştır.

Bölgede yapılan bütün plan çalışmalarında da olduğu gibi planlama sürecine yine ilgili meslek örgütleri, STK’lar ve kent halkı dâhil edilmemiştir. Kente ait olan bu alanlarda tasarrufu yıkımdan yana kullanan anlayışın sadece rant hırsı ve arzusundan kaynaklı geliştirecekleri bu kıyımı kabul etmiyoruz. Rant ve yıkım amaçlı kamu kaynaklarının ve doğanın talanına karşı hukuki ve toplumsal mücadelemizin süreceğini ve bu uygulamaları teşhir etmeye devam edeceğimizi vurguluyoruz” dedi.