Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dicle Nehri’ne giren 4 lise öğrencisinden 3’ü boğularak hayatını kaybetti.

Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 4 Vali Aydın Arslan Fen Lisesi öğrencisinden Enes Can, Osman Yetişgin ve Yunus Vural akıntıya kapıldı. Sudan çıkmayı başaran diğer öğrencinin yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, kıyı arama kurtarma çalışmaları için ANDA arama kurtarma ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından nehirden çıkartılan 3 öğrenci, yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. (İHA)