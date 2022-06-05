65 yaşındaki kadın evinde domuz bağıyla öldürüldü

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı apartmanın 3. katında yaşanan olayda iddiaya göre, dün eve gelen Aysel Bozkurt'tan, komşuları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Aysel Bozkurt’u evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde buldu.

Yapılan çalışmaların ardından Aysel Bozkurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, yaşlı kadının ölümüyle ilgili M.S. isimli bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Aysel Bozkurt’un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği, geçtiğimiz yıl ise pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi. (İHA)