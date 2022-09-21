Dicle Anter: Babam ikinci defa öldürüldü

Musa Anter davasının zaman aşımından düşürülmesinin ardından yapılan açıklamada karara tepki gösteren Anter’in oğlu Dicle Anter, "Adalet, hukuk bir darbe almıştır. Babam ikinci defa öldürülmüştür" açıklaması yaptı.

Kararın ardından İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesinde bir basın açıklaması yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, basın açıklamasında Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, duruşma tarihinin ayın 21’ine ertelenmesinin bilinçli bir şey olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ayın 20’sinde babamın öldürülmesinin 30 yılı doldu ve bir gün sonra da mahkeme kararını verecekti. Bugün de duruşma yapıldı. Duruşmanın sonucunun ne olacağını biz evvelden de tahmin etmiştik. Yargı tamamen siyasi olarak işliyor. Bunun daha büyük bir kanıtı olamaz. Yargının esasında bağımsız olması gerektiği demokratik bir ülkede biz bunları yaşayamıyoruz. Demokrasinin, adaletin, hukukun çiğnendiği bir karar alınmıştır. Adalet, hukuk bir darbe almıştır. Babam ikinci defa öldürülmüştür.”

Musa Anter davasının zaman aşımına uğramaması ve gelecekte olan davalara bir ayna olmasını umduklarını belirten Dicle Anter, "Maalesef devam eden davalarda zamanaşımına uğrayacaktır. Sözün bittiği yerdeyiz. Karar sırasında 5 dakika ara verildi. 10 dakika karar okundu. Karar ellerinde hazırdı. Fazla bir şey beklemek iyimserlik olur” dedi.