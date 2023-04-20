Díaz-Canel yeniden Küba Devlet Başkanı seçildi

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermudez, Halk İktidarı Ulusal Meclisi (ANPP) tarafından yeniden devlet başkanı seçildi.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Alina Balseiro, Díaz-Canel'in 462 koltuklu Meclis'te yüzde 97,66 oranında evet oyu aldığını aktardı.

Salvador Antonio Valdés Mesa da, Meclis'te aldığı yüzde 93,4 oyla devlet başkanı yardımcısı oldu.

Díaz-Canel'in başbakan adayı olarak sunduğu Manuel Marrero Cruz ise, Meclis'te oy çokluğuyla başbakanlık görevine getirildi.

2018 yılının ardından ikinci kez devlet başkanı seçilen Díaz-Canel, bu görevi 5 yıl daha yürütecek.