DİAYDER’in kapısı mühürlendi

İstanbul’da faaliyet yürüten Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkında Bakırköy 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde süren kapatma davasının 28 Haziran’da görülen karar duruşmasında, “tedbiren” faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, karar nedeniyle Şirinevler’de bulunan derneğin kapısı polis ekiplerince mühürlendi.

4’u tutuklu olmak üzere 23 kişinin yargılandığı DİAYDER Davası'nın son duruşmasında mahkeme heyeti Dernek Başkanı Ekrem Baran'ın tutukluluk halinin devamına, Hafit Tunç, Ali Fuat Hatip ve Mehmet Emin Aslan'ın tahliyesine karar vermişti. Mahkeme, tahliye olan kişilerin haftada bir kez karakola giderek imza atmasına, bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki 'ev hapsi' adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına, yurtdışı çıkış yasağının ise devam etmesine karar vermişti. Dosya ise mütalaa hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmişti.