DİAYDER davasında 3 tahliye

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "özel teftiş" başlatmasına dayanak yapılan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava, 26-29 Temmuz 2022’ye ertelendi.

Davanın sanıklarından DİAYDER Başkanı Ekrem Baran’ın tutukluğunun devamına, Emin Aslan, Ali Fuat Hatip ve Hafif Tunç’un tahliyelerine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı 26 Aralık 2021'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle (İBB) ilgili özel bir teftiş başlatıldığını açıklamıştı. Bakanlık teftişin, "İBB'de işbaşı yaptırılan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle bağlantılı olduğuna dair iddia, şikâyet ve tespitler ardından, konunun soruşturulması için başlatıldığını" belirtmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 23 sanık hakkında hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, İstanbul Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER'in, KCK sözleşmesinde "Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi" adı altında örgütlenen alternatif "Kürt Diyanet İşleri" olarak kurulduğu öne sürülmüştü. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen market yardım kartlarının örgüt üyelerinin ailelerine dağıtıldığı iddia edilmişti.