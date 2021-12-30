​​​​İBB’de teftişe dayanak yapılmıştı: Mahkeme DİAYDER iddianamesini kabul etti

Kamuoyunda son günlerde tartışılan konuların başında gelen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yöneltilen iddialara dayanak yapılan DİAYDER iddianamesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamenin kabulüyle dosya soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına geçerken iddianameyi kabul eden mahkeme başkanının baktığı diğer dosyalar dikkat çekiyor.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Akın Gürlek aynı zamanda eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlara hapis cezaları veren isim.

İlk duruşma ise 18 Şubat 2022'de yapılacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren derneğin, KCK sistematiği doğrultusunda kurularak faaliyet yürüttüğü iddia edilmişti.

Derneğin kullandığı internet sitesindeki örgütsel öğeler, internet sitesinde Kürt sorununa ilişkin düzenlenen anket çalışmasının örgütsel temeli, üyelerinin 2013'ten bugüne yaptıkları basın açıklamaları, katıldıkları eylemler ve örgütsel beyanlarının "PKK perspektifine" uyduğu öne sürülmüştü.

İddianamede ifadesine yer verilen şüphelilerden Mehmet İ. İBB'de gassal olarak alınmasında DİAYDER yöneticilerinin referans olduğunu belirterek, kendisiyle birlikte bazı kişilerin de dernek sayesinde işe alındığını söylemişti. Mehmet İ., bu kişilerle belediyeye ilk girdiklerinde maaşlarından bir kısmını DİAYDER'e vereceklerini söylediklerini aktararak, ancak sonrasında bu kişilerin derneğe para verip vermediklerini bilmediğini ifade etmişti.

İddianamede ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt üyelerinin ailelerine dağıtıldığı öne sürüldü. Başsavcılıkça onaylanan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 9'u tutuklu 23 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3,5 yıl ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.