DİAYDER davasında tutuklu sanık kalmadı

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında yargılanan 23 sanıktan, DİAYDER Başkanı tutuklu sanık Ekrem Baran tahliye edildi. Baran'ın tahliyesiyle davada tutuklu sanık kalmadı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, dernek başkanı tutuklu sanık Ekrem Baran'a, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanıldı. Duruşmada 13 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Talepleri sorulan sanıklardan Baran tahliyesini, bazı sanıklar ise haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savunmasının alınmış olması, tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve mevcut delil durumunu dikkate alarak sanık Ekrem Baran'ın tahliyesine hükmetti.

Baran hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve haftada bir gün evine en yakın karakola giderek imza atmasına karar veren heyet, tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı. Duruşma 8 Mart'a ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının "örgüt sempatizanlarınca ailelere dağıtıldığının tespit edildiği" öne sürülmüş ve 23 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3,5 ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti.