DİAYDER davasında altıncı duruşma görüldü

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (DİAYDER) 23 üyesinin yargılandığı davanın 6’ıncı duruşması Çağlayan'da bulunan İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu dernek başkanı Ekrem Baran Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, avukatların ve sanıkların hazır bulunduğu mahkeme, "padişah" adlı gizli tanık kendisine sorulan sanıklar için önce "tanıyorum" sonra "tanımıyorum" dedi.

Gizli tank kendini yalanladı

Mahkeme başkanı, gizli tanığa sanıkların isimlerini sordu. Sorulan isimlerin birçoğunu bildiğini söyleyen gizli tanık, sanıkları Diyarbakır’daki toplantılarda ve PKK mensubu kişilerin cenazelerinde gördüğünü iddia etti. Avukatların talebi üzerine mahkeme başkanı bu sefer, isimlerini söylemeden yargılananları gizli tanığa gösterdi. Gizli tanık bu sırada isim olarak ‘tanıyorum’ dediği kişileri ‘tanımıyorum’, ‘görmedim’ yanıtını verdi.

Gizli tanık Aydın Ayhan ve Fevzi Barış’ın isimleri sorulduğunda ‘tanımıyorum’ dediği ancak kamerada görünce Aydın Ayhan ve Fevzi Barış’ı Diyarbakır’daki toplantılarda gördüğünü iddia etti. Aydın Ayhan ve Fevzi Barış ise, “Hayatımızda ne Diyarbakır’ı ne de Bağlar’ı gördük” dedi.

Gizli tanık, DİAYDER’i bilmediğini de ekledi. Mahkeme başkanı, gizli tanığa tutuklu yargılanan DİAYDER Başkanı Ekrem Baran’ın ismi sordu. Baran'ı tanıdığını söyleyen gizli sanık, kamerada görünce ise tanımadığını söyledi.

Gizli tanık ifadesinden sonra mütalaasını açıklayan savcı, Ekrem Baran’ın tutuklu halinin devamını istedi.

"Dernek başkanı olduğum için cezalandırılıyorum'

Mütalaa sonrasında savunmasını yapan Ekrem Baran, tahliyesini talep etti. Baran, “Tahliye edilen arkadaşımla aynı konumdayım. Bir yıldan fazladır hukuksuz bir şekilde cezaevindeyim. Derneğin başkanı olduğum için cezalandırılıyorum" dedi.

Mahkemeye heyeti, DİAYDER’den yardım kartı alan Orhan Cinal’i de dinledi. Cinal şunları söyledi:

Mahkeme ara verdikten sonra ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu yargılanan Ekrem Baran’ın tahliye talebini oy birliği ile reddetti, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 21 Ekim 2022 tarihine ertelendi.