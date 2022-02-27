DHC: Ukrayna'nın saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti

Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin (JCCC) Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun saldırıları dolayısıyla son 10 günde Donetsk'te 12 kişi hayatını kaybettiği açıkladı. Bu süre zarfında, 179’u Gorlovka, 196’sı Donetsk, 236’sı Mariupol yönüne olmak üzere toplamda 661 kez ateş açıldığı kaydedildi. Saldırıların 489’unda ağır silahlar kullanıldığı belirtildi. Toçka-U taktik füze sistemlerinin kullanıldığı saldırılarda, toplamda 7 bin 492 mühimmatla Donetsk'in bombalandığı ifade edildi.

DHC, ayrıca son 14 günde 195 konut, 5 sağlık kuruluşu, 10 eğitim kurumu, 7 kritik önem taşıyan altyapı tesisi olmak üzere toplamda 110 yapının bombalamalarda zarar gördüğünü açıkladı.