DHA: Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in “etkin pişmanlık”tan yararlanmak için başvurduğu, adliyedeki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 10.05.2026 , 23:14

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek’in ifade alma işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

