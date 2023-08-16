DHA Ankara Bölge Müdürü'ne beyzbol sopalarıyla saldırı

Zonguldak'ta Demirören Haber Ajansı (DHA) Ankara Bölge Müdürü Ersin Ercan saldırıya uğradı.

Pusula Gazetesi'nde yer alan habere göre, olay akşam saatlerinde Yayla Mahallesi’nde tenis kortu önünde yaşandı. İddiaya göre, H. K,, M.K. ve kimliği belirlenemeyen üçüncü bir kişi tarafından henüz nedeni bilinmeyen şekilde Ersin Ercan’a beyzbol sopalarıyla saldırdılar.

Aldığı darbelerle yaralanan Ersin Ercan için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan sağlık personeli yaralı Ercan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Gazeteci Ersin Ercan'ın kafasından darbe aldığı, kaburgasının kırıldığı ve akciğerinin zedelendiği öğrenildi.

Polis, saldırı olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Hakan K., Mustafa K. ve ismi tespit edilemeyen üçüncü kişiyi arıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.