Devletten 50 futbol sahası büyüklüğünde arsa satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 farklı ildeki 20 parça arsayı satışa çıkardı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; ÖİB'in satış listesinde Samsun'dan Adana'ya, Ankara'dan Erzurum'a, Amasya'dan Aydın'a kadar toplam 345 bin 477 metrekare değerli arsa yer alıyor. Arsaların büyüklüğü yaklaşık 50 futbol sahasına ulaşıyor. Satışa çıkarılan arsalar arasında özellikle Ankara'nın son dönemde en çok değerlenen Lodumlu ve İncek gibi bölgelerindeki değerli parseller dikkat çekiyor.

İhalelere katılabilmek için istenilen geçici teminat tutarlarından toplamda en az 300 milyon lira gelir bekleniyor.