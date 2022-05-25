'Devletin memuru iktidarın memuru değildir, Millet Bahçesi açılışına gitmeyin'

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak olan Millet Bahçesi fidan dikimi için kamu kurumlarında çalışan devlet memurlarının zorla mitinge götürülmesine bir tepki de mimarlardan geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımıza 29 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı alanında yapılacak olan Millet Bahçesi için fidan dikimi mitingine katılınsın diye baskı yapılıyor. Odamıza her gün şikayet ve başvuru geliyor. Tüm meslektaşlarımıza çağrımızdır. Mimarlar bu ülkenin en büyük mimarı Atatürk’ün mekânsal izlerini yok eden, kentleşme politikalarına aykırı plan ve projelerde yer almaz, imza atmaz, meslek etiğinin gereğini yapar. İstanbul Havalimanını yok ederek yerine yapılan Millet Bahçesi etkinliğine katılmayın” dedi.

Candan şöyle devam etti: “Kamuda çalışan meslektaşlarımız, kamu çalışanları sürekli siyasi baskı altında, şu projeye imza at, şu ihaleye imza at diye. Karşı çıkanları imza atmayanları kızağa çekiyorlar, mobbing uyguluyorlar, sürgün ediyorlar, işten atmayla tehdit ediyorlar, ya da emekliliğe zorluyorlar. 657 sayılı Devlet Memurları hakkında kanunu açıktır. Devletin memuru iktidarın, memuru değildir. Kamu yararı olmayan hiçbir projeye imza atmayın, kamu yararı olmayan hiçbir projenin açılışına katılmayın. Mimarla Odası olarak hukuki olarak her türlü desteğe hazırız.”