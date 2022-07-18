Devlet Malzeme Ofisi 8 milyar liralık alımı ihalesiz gerçekleştirdi

Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO), yayımladığı 2021 Yılı Sektör Raporu'na göre alımlarda usulsüzlüğe elverişli ortam yarattığı gerekçesiyle eleştirilen ve rekabeti azalttığı belirten doğrudan temin yöntemiyle kamuya tam 8 milyar 67 milyon 457 bin lira tutarında alım yapıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Devlet Malzeme Ofisi, 2021 yılında kamu adına gerçekleştirdiği alımların önemli bir bölümü ihale yapılmadan, ilana çıkılmadan gerçekleştirildi.

DMO’nun doğrudan temin ile yaptığı satın alımlarda yıllara göre yaşanan artış da dikkati çekti. Buna göre, 2017 yılında 2 milyar 239 milyon 287 bin lira olan doğrudan temin yoluyla yapılan alımların maliyeti 2021 yılı sonu itibarıyla yüzde 260 artış kaydetti.