Yeni Şafak'tan AKP'li Mevlüt Uysal'a karşı ağır iddialar: 'Hukuksuz ihaleler için yargıya baskı yapıyor'

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinde, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mevlüt Uysal'ı hedef alan bir haber yer aldı.

"Ankara kulislerinde konuşulanlar"a dayandırılan "Mevlüt Uysal'ın hukuksuz işleri: Üst düzey isimlerin adını kullanıyor" başlıklı haberde Uysal'ın hem hukukçu kimliği hem eski “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı” unvanını kullanarak HSK ve Danıştay’da bazı isimleri etki altına aldığı öne sürüldü.

Habere göre Uysal yine birçok bakanlıktaki ve bürokrasideki bağlantıları aracılığıyla hukuksuz ve kanunsuz taleplerde bulunuyor, haksız menfaat ve kazanç sağlıyor. Uysal özellikle adrese teslim ihaleler düzenlenmesi, ihalelerin hukuksuz şekilde bazı şirketlere verilmesi ya da bazı şirketlerin usulsüzlerinin yargıda aklanması için çaba gösteriyor.

'Üst düzey isimleri istismar ediyor'

"Mevlüt Uysal’ın yargıyı bazı kararları almaya zorlarken devletin en üst düzey isimlerini kullanmaktan çekinmediği belirtiliyor" denilen haberde, Uysal’a, İBB Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu’na devrettikten sonra hiçbir siyasi görev verilmediği hatırlatılırken perde arkasından iş takipçiliği yapmasının AKP’de birçok çevreyi de rahatsız ettiği belirtildi.