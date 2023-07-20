Devlet hastanesinde hekim kalmadı, halk imza kampanyası başlattı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yurttaşlar devlet hastanesindeki hekim açığının giderilmesi için imza kampanyası başlattılar.

Yatağan Yerel Meclisi'nce dün yapılan basın açıklamasını avukat Nuray Şahbudak okudu.

Yatağan Devlet Hastanesi'ndeki sorunun yalnızca ilçenin değil tüm Muğla'nın ve ülkenin sorunu olduğunu vurgulayan Şahbudak "Biz Yatağan halkı olarak içi boş hastane istemiyoruz. Zorunlu atamalarla giderilebilecek hekim eksikliğimizi, idarelerimize duyurmaya çalıştık. Ancak çözüm bulamadık" diye belirtti. Açıklamada halkın "içi boş şık binalar değil, sağlık hizmeti alabildiği" hastaneler istediği vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Muğla ili Yatağan ilçesinde görkemli hastane binası maalesef hekim açığı nedeniyle hizmet veremiyor. Hastane, Yatağan, Kavaklıdere ve yakın ilçelerden de hizmet talebi ile karşı karşıyadır.

Hastanenin görkemli binasına aldanarak gelen hastalar, hekim eksikliği nedeniyle hizmet alamamaktadır. Özellikle acil serviste, kalp krizi şüphesi ile gelen hasta, yaklaşık 1.5 saat sonra hekimi görmektedir. Acil serviste sorun sadece hekim eksikliği değil, liyakatsiz alımlar nedeniyle hastadan daha çok cep telefonuyla ilgilenen, hastaya neden buraya geldin ki tavır gösteren personel sorunudur.

Hastanemiz, görkemli binası ile tam teşekküllü bir hastane olma şansı varken, uzman ataması yapılmadığı için eksiksiz donanıma sahip yoğun bakım atıl vaziyette beklemekte, tek anestezi uzmanı olmasından dolayı yoğun bakım etkin çalıştırılmamakta, hastalar başka hastanelere yönlendirilmektedir. Can pazarında ambulans ile sevk kabul edilemez.

Acil Servis ise kadrolu hekim olmamasından dolayı geçici görevlendirmeyle gelen hekimlerin kaderine bırakılmış durumdadır.

Hastanede nöroloji uzmanı, fizik tedavi uzmanı, kardiyoloji ve psikiyatri uzmanları maalesef bulunmamakta, hastalar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde aylar sonrasına alınan randevularla yaşama tutunmaya çalışmaktadırlar.

Biz Yatağan Halkı olarak içi boş hastane istemiyoruz. Zorunlu atamalarla giderilebilecek hekim eksikliğimizi, İdarelerimize duyurmaya çalıştık. Ancak çözüm bulamadık.

Çaresizliğimizin en dip yaptığı hastalık zamanımızda çare umarak gittiğimiz hastanemizde hekim açığı nedeniyle mağduriyetler yaşamaktayız. Çaresizliğimize çare olmanız amacıyla sesimizi duymanız için Yatağan halkı olarak haykırıyoruz.

İçi boş şık binalar istemiyoruz. Hizmet alabildiğimiz, çaresizliğimizde çare olmanız için sesimizi duymanızı istiyoruz.

Yatağan Yerel Meclisi"