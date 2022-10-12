Devlet Bahçeli'nin 'cemevi' çıkışına Temel Karamollaoğlu'ndan tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Seçimlere hazırlıklarının devam ettiklerini ifade eden Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı için iktidar politikaları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Karamollaoğlu, Türkiye'nin yeni bir iktidar anlayışına ihtiyacı olduğunu belirterek, gelecek sene yapılacak seçimlerde yeni bir iktidarın seçileceğini sözlerine ekledi.

AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi, üretim ve katma değerle ekonomiyi düzeltmeye çalışacağına taşıma su ile değirmeni döndürmeye çalışıyor. Her kabine toplantısının ardından yeni bir kredi paketi açıklamayı da artık alışkanlık haline getirdi. Bir bakıma milletten aldığı kredinin tükenmekte olduğunu gören Sayın Erdoğan, her hafta yeni bir kredi paketiyle vatandaşın gönlünü kazanmayı umuyor" ifadelerini kullandı.

'Sistemi değiştirmek için çalışıyoruz'

Mevcut ekonomi modelinde faizle kredi çekenlerin kendilerini enflasyona karşı bir şekilde koruyabildiklerini ancak faiz sistemi dışında kalmak isteyenler ve sabit gelirlilerin daha fazla ezildiğini öne süren Karamollaoğlu, bu şekilde nasıl faizle mücadele edildiğini anlamakta zorlandığını söyledi.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu seçimin sorusu '2023 yılında kim Cumhurbaşkanı olacak?' sorusu değil '2023'ten sonra nasıl bir Türkiye'de yaşayacağız?' sorusudur. Eğer mantık değişmez, bugünkü sistem devam ederse sorunlar da artmaya devam edecektir. Söze, kuru vaade kimse itibar etmesin. Bizler bir kişiyi, bir partiyi, bir zümreyi iktidar yapmak için değil israfın kalktığı, yolsuzluğun olmadığı bir Türkiye'yi kurmak için mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Partizanlığın, yandaşlığın değil ehliyet ve liyakatin esas alındığı bir sistem kurmak ve bunu milletimize hizmet edecek bir yapıya kavuşturmak için gayret gösteriyoruz. Şahıslarımızın, partilerimizin değil ülkemizin geleceği için çabalıyoruz. Şeffaf, düzgün, denetlenebilir bir sistem inşa edilmediği sürece Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş hiçbir önemi yoktur. Saadet Partisi olarak, isimleri değil sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz."

Bahçeli'ye tepki

Cemevleri konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve hükümetin attığı adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bu konuda kafaları karıştıracak, sadece geçici bir vaatte bulunacak tarzda bir cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bunun üzerine hemen farklı konular geliyor. Sayın Bahçeli'nin bu konuda hangi ehliyeti var? Dinler tarihini, mezhepler tarihini biliyor mu? Ama 'böyle söylersem belki biraz oylarım artar', biz böyle bir yaklaşımın içine girmeyiz. Bu konu ciddi bir konudur. Elbette onların da birtakım talepleri karşılanmalıdır. Ama politikaya vesile olacak tarzda konunun istismar edilmesine razı değiliz."

Bahçeli'nin 'cemevi' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Cemevlerini ibadethane olarak kabul ediyoruz. Bugün de cemevleri ibadethane olmalıdır” açıklamasını yapmıştı.

"Cemevi inanç ve kültür hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir" diyen Bahçeli, "Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimizin haklı talepleri vardır ve bunlar karşılanmalı ve ortak akıl oluşturulmalı. Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımızdır. Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir" yorumunda bulunmuştu.