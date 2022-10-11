CHP’den Bahçeli’ye cemevi çağrısı: Karar ver

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Cemevlerini ibadethane olarak kabul ediyoruz. Bugün de cemevleri ibadethane olmalıdır” diye bir değerlendirme yaptığını belirten Altay, sözlerine şöyle devam etti:

“Ne güzel. Biz de söylüyoruz. Cemevleri ibadethanedir. Erdoğan kabul etse de etmese de. Karar ver Sayın Bahçeli. Cemevleri ibadethane midir değil midir? Sen nasıl karar verirsen ver. Bunun da bir önemi yok. Cemevleri ibadethane statüsüne er geç kavuşacaktır. Şimdi kavuşmazsa en geç 8 ay sonra kavuşacaktır. Dedelerin para istediği, cemevi başkanlarının elektrik, su faturasını devlet ödesin dediği falan yok. Bir tek şey istiyorlar. Eşit yurttaşlık ve cemevlerinin ibadethane sayılması.”

'Bir yıl içinde 3 parti değiştirmiş bir arkadaşımız'

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasını nasıl değerlendirdiği sorulan Altay, RTÜK üyeliğinin siyasi partilere dağılım hesabı olduğunu söyledi.

RTÜK’teki bir üyelik kontenjanı İYİ Parti’ye düşerken, AKP’nin, yaptığı transferle RTÜK’te bir koltuk kazanmış gibi gözüktüğünü ifade eden Altay, “RTÜK’te bir koltuk kazanmak için Erdoğan böyle siyasi etik dışı bir iş yaptı. Sayın Çelebi için söyleyeceğim şudur; tamamen duygusaldır. Bir yıl içinde 3 parti değiştirmiş bir arkadaşımızdan bahsediyoruz. Herhalde çok duygusal ilişkiler nedeniyledir diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.