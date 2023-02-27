Devlet Bahçeli'nin ardından bazı MHP'li siyasetçiler de Beşiktaş üyeliğini sonlandırdı

Fenerbahçe’nin ardından dün İstanbul’da Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş’ın tribünlerinden de “hükümet istifa” sesleri yükseldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınadığını” söylemiş ve Beşiktaş maçındaki yapılan tezahüratların ardından kulüpten istifa etmişti.

Bahçeli’nin açıklamasının ardından aralarında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın da bulunduğu bazı MHP’li siyasetçiler Beşiktaş üyeliğinden ayrıldıklarını açıkladı.