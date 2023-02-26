Bahçeli'den sonra yardımcısı da Beşiktaş'tan ayrıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Yalçın da BJK üyeliğinden ayrıldı.

Haber Merkezi

Beşiktaş-Antalyaspor maçında tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" sloganlarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) üyeliğinden ayrıldı. Bahçeli'nin ardından yardımcısı da kulüp üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Semih Yalçın sosyal medya hesabından açıklamada “Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Bende Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum” ifadelerini kullandı.

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'Hükümet istifa' sloganları sonrası Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti