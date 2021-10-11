Devlet Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya 'tebrik' telefonu

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında sahnedeki tavırlarıyla tepki çeken Tamer Karadağlı'ya MHP lideri Devlet Bahçeli'den "destek" geldi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, Karadağlı'yı telefonla arayarak "tebrik etti".

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir" dedi.

Özdemir "Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir" ifadesini kullandı.

Sahnede Nihal Yalçın'a ödülünü vermek için beklerken, Yalçın'ın konuşmasından rahatsız olup sıkıldığını belirten tavırlar içine giren ve konuşmasını yarıda keserek ödülü veren Karadağlı'nın tutumu tepkiye yol açmıştı.

Karadağlı daha sonra telefonla katıldığı bir televizyon programında Yalçın'ı ve ona destek verenleri hedef almış, "Hanımefendi zaten HDP'yi, Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan" demişti.

"Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış" diyen Karadağlı "Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum belli olan bir duruş; PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım" ifadelerini kullanmıştı.