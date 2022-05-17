Devlet Bahçeli'den 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması: 'Şerefsiz bühtan...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP İstanbul İl Başkanı'yla ilgili verilen karar sonrası bizim muhattabımız kriminal bir vaka haline gelmiş il başkanı değildir, nihayet Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır" diyen Bahçeli, "Karar açıklanır açıklanmaz Kılıçdaroğlu soluğu İstanbul'da almış, şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a doğru bir kez daha yalın ayak yürür diyorduk, göze alamadığını, cesaret edemediğini görmüş olduk" ifadesini kullandı.

Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

İl Başkanı Kaftancıoğlu kamu görevlisine hakaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılayarak seri katil demiş, suç işlemiştir. Cumhurbaşkanına hakaret ederek suç işlemiştir.

Kılıçdaroğlu sinme, korkma, saklanma. Devlete seri katil demek namertliktir diyecek dirayeti göster. Yaparsan eyvallah, yapmazsan, bu ihanete, işlenmiş bu suça sen de ortak sayılırsın, bu şerefsiz bühtanın sen de faili olmaktan kurtulamazsın. Çeyrek porsiyon domuz etini 7 dakikada bitirmekle övünenelerin partisi CHP'dir.

(Aynur Doğan'ın iptal edilen konseri sonrası Kılıçdaroğlu'nun tepki mesajına ilişkin) Kılıçdaroğlu şimdi iyi dinle. Bebek katilinin posterleri altında şarkılı türkülü konser veren sözde sanatçı müsveddelerine sahip çıkmak zulmün ta kendisidir. Kürtçe müzik yasak demek, toplumu kamplaştırmak zulümdür, zulüm devlete katil demektir.