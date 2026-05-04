Devlet Bahçeli’den Amedspor’a tebrik mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi dolayısıyla kulüp başkanı Nahit Eren’e bir tebrik mesajı iletti.

Bahçeli, mesajında Amedspor’un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkmasının önemli bir başarı olduğunu belirterek bu gelişmeyi ülke futbolu adına değerli bulduğunu ifade etti.

‘Olumlu katkılar sunacak’

Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel önemine de değinen Bahçeli, elde edilen sportif başarının kentin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Futbol kulübünüzün Süper Lig’e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır.

Bu itibarla Amedspor’un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye’mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta Amedspor Kulübü’nün değerli yöneticileri olmak üzere, tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Amedspor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor; 2026-2027 sezonunun Amedspor’a, Diyarbakır’ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.”