Devlet Bahçeli seçim vaadini açıkladı: Üniversite sınavı kaldırılacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, YKS sınavı öncesinde açıklama yaptı. Bahçeli, yakın bir gelecekte üniversite sınavının kaldırılacağını vadetti.

Haber Merkezi

18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde iki gün boyunca ve oturumlar halinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek her gencimize, her evladımıza öncelikle üstün başarılar diliyorum. Hedefledikleri üniversiteye girmelerini niyaz ediyorum'' diye yazan Bahçeli, ''Fakat unutmasınlar ki, YKS demek her şey demek değildir. Sınavlar geçer, kaldı ki her şey geçiyor, hayat hızla ileriye doğru akıyor. Mühim olan kubbede hoş bir seda bırakmaktır'' dedi.

Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum'" diyerek üniversite sınavının kaldırılacağı vaadinde bulundu.

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