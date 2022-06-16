Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye videolu mesaj

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dönük sekiz dakikalık bir bir video mesaj yayınladı.

Davutoğlu videoda Bahçeli'ye yönelik ''Grup konuşmanızı dinlerken çok üzüldüm. Yüreği ile dili arasında bir bağı olmayan insan gördüm. Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda kaygılıyım. Sizin probleminiz yalnızlık." derken şu ifadeleri kullandı:

"Siz insan arasına katılamadığınız için Diyarbakır'a gitmediniz için Kürtleri anlayamazsınız. Sizi en son ne zaman Tekirdağ'da gördük Sayın Bahçeli?

Sizin neden öfkeli olduğunuzu da biliyorum. Siz daha 1 ay önce Antalya'da Yörük Ahmet diye karşılanan birinin Diyarbakır'da Serok Ahmet diye karşılanmasından rahatsızsınız. Biz sizin beslediğiniz nefret dilini ortadan kaldırmak için geliyoruz.

10 maddede ne demişiz? Yeni bir zihniyet demişiz. Buna mı karşısınız? Yerli bir yaklaşım demişiz, buna mı karşı çıkıyorsunuz? Düşünce ve ifade özgürlüğü demişiz, buna mı karşı çıkıyorsunuz? Alışın Sayın Bahçeli, sizden farklı düşünenler de bu ülkede yaşıyor.

Ana dil demişiz. Ana dil Allah'ın insanlara bir lütfudur. Ne demişiz, yerel yönetimlerde demokrasi demişiz. Biz KCK'ya da kayyuma da karşıyız. Ne demişiz doğuda ekonomik kalkınma demişiz. Türkiye'nin batısında ne varsa doğusunda da olsun istiyoruz.

Bir ara terör başına gül veren biri vardı, şimdi size yoldaşım diyor. Bir seçim kazanmak için İmralı'dan mektup gönderilmesine ses çıkarmadınız. Türkiye'de cumhuriyetimizin 100. yılına girerken temiz bir siyasete ihtiyaç var.

Yoldaşını yolda bırakan bir lider olarak tarihe geçeceksiniz. Sayın Ecevit'i nasıl bıraktığınızı herkes biliyor. Erdoğan'ı uyarıyorum, aynı kundakçılığı Cumhur İttifakı'na da yaparsa şaşırmayın.

Mandacılık meselesine gelelim. Mandacılık nedir? Aptal olma diye gelen mektubu sineye çekmektir. Neden sustunuz Trump'ın mektubuna Erdoğan sessiz kaldığında? Mandacılığı kabul etmek ekonomiyi yerle bir ettikten sonra bir kaç milyar dolar swap için Çin'in önünde boyun eğmektir mandacılık.

Evet sizi kızdırmaya devam edeceğiz.

Buradan milletime sesleniyorum. Biz bu ülkenin aydınlık geleceğiz."