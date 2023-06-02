Devlet Bahçeli Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı

Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığı görevini geçici olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti.

Şentop yapmış olduğu açıklamada "Bu dönem boyunca birlikte çalıştığım milletvekili arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. TBMM Gazi Meclis’tir. Bu dönemi biraz daha ayrıcalıklı kılan 100. Yıl dönümü olmasıydı. TBMM’nin üstün gayretlerle çalıştığını ifade etmek isterim. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu görevi Büyük siyaset adamı Devlet Bahçeli’ye devrediyorum, hayırlı olsun. Parlak bir başlangıçla 28. Dönem başlayacak" dedi.

Görevi devralan Bahçeli ise "Çok başarılı bir süreçten sonra emaneti yasal çerçevede almaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri yarın 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin edecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre, yarın saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

Meclis'in en yaşlı ismi olarak görevi devralan Bahçeli, Meclis’te bugün gerçekleşecek ilk oturumu yönetecek.

Hürriyet'in haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili yemin törenini takip etmek üzere TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı. Erdoğan töreni locadan takip edecek.