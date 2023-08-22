DEVA’dan 'başörtüsü düzenlemesi' açıklaması: 'AKP teklifini sadeleştirirse destek bulabilir'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, AKP’nin yeni dönemde yeniden gündeme getirmeye hazırlandığı başörtüsü teklifini ''sadeleştirip doğru bir yerden kurgularsa'' destek verebileceklerini söyledi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin başörtüsü düzenlemesini de içeren Anayasa düzenlemesi üzerinden sağ partiler arasında yeni ittifaklar kurulabileceğini yazmasının ardından gözler DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat ve İyi Parti'ye çevrildi.

Diken'den Altan Sancar'a konuşan DEVA Partili Ekmen, "Sayın Selvi’nin yazdığı haber tamamen bir varsayım. Şu ana kadar partiler arasında anayasa değişikliğine ilişkin bir görüşme yapılmış değil" dedi.

Ekmen, "Biz bu konuyu ortada bir metin olmadığı için, yetkili kurullarımızda ele almadık. Önce metni görmek gerekiyor. Bir önceki dönem getirilen metin anayasa yazımı açısından eksiklikler içeriyordu. Anayasa dediğimiz metinler, kısa ve öz şekilde kaleme alınır. Lakin getirilen metin iki paragraflık uzun bir metindi. Böylesi bir anayasa yazım tarzı hukuk alanında çalışanlar tarafından hatalı bulunacaktır. AK Parti teklifi sadeleştirip, doğru bir yerden kurgularsa buna destek bulabilir" ifadesini kullandı.