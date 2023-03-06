DEVA'dan Akşener'e masa çağrısı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in aday çıkışıyla başlayan krizle ilgili Millet İttifakı'nın ortaklarından DEVA Partisi'nden önemli bir açıklama geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, FOX TV canlı yayınında İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e bir çağrıda bulundu. Şahin, "Öncelikle şunu söyleyelim Meral Hanım bu masanın gerçek sahibi. Sonuç itibarıyla Millet İttifakı'nın kurucuları başında. Dolasıyla ev sahibine buyur gel demek bir şey olmaz" dedi.

Şahin açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Perşembe günü zaten bu toplantının bitmediğini orada bir virgül konulduğunu bugün itibarıyla noktayı koyacaklarına ilişkin açıklama yaptıklarını kamuoyuyla paylaştık. Dolasıyla bu çalışmaların altında imzası olan evin gerçek sahibi Sayın Akşener'in elbette bugün orada olmasını canı yürekten isteriz. Bunun için davete de gerek yok. Bugün inşallah noktayı hep birlikte koyarlar diye düşünüyorum.”