DEVA Partisi'nden Saadet Grubu hakkında açıklama: Muhalefet mutlaka destek olacaktır

Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet-Gelecek Grubu'nun Meclis'teki koltuk sayısı 19'a düşmüştü.

DEVA Partisi Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, Saadet-Gelecek Grubu'nun Meclis'teki koltuk sayısının düşmesine ilişkin Fatih Atik'in sunduğu Ankara Masası programında açıklamalar yaptı. Şahin, "Muhtemeldir ki sayısı yeterli olan muhalefet partilerinden Saadet Grubu'na destek mutlaka olacaktır. Öngörüm bu yönde" dedi.

Şahin şöyle konuştu:

"Muhtemeldir ki sayısı yeterli olan muhalefet partilerinden Saadet Grubu'na destek mutlaka olacaktır. Öngörüm bu yönde. Sayısal olarak sıkıntısı olmayan partiler, Saadet Partisi'nin içine düşmüş olduğu bu sıkıntılı süreçte destek olmak isteyecektir. DEVA Partisi açısından henüz bu konuda bir görüşmemiz, bu konuda alınmış bir kararımız söz konusu değil.

Zaten DEVA Partisi, grup kurma arzusu içinde olan, organik yollardan grup kurmayı hedefleyen veya yakın bir gelecekte de bu grup kurma noktasında bir kısım durumların da ortaya çıkabileceği bir pozisyonda. Dolayısıyla bu konuda bizden daha önce bir duruş sergileyecek bir siyasi partilerin olacağını öngörüyoruz. Olmadığı takdirde; kendi milletvekili arkadaşlarımızla, genel merkez yönetim kurulumuzla bu konular değerlendirilir. Şu aşamada ben Saadet Partisi'nin bir milletvekili eksiği ile grupsuz kalacağı kanaatinde değilim. Mutlaka buna bir çözüm parlamentoda bulunacaktır."