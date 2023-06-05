DEVA Partisi'nde milletvekili adaylığı için istifa eden il başkanları görevlerine döndü

DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu, bugün parti genel merkezinde toplandı. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekili adaylığı için boşalan 26 il başkanlığında yeniden atama yapıldı.

Buna göre; Ağrı’da Murat Dağtekin, Aksaray’da Necati Coşkuner, Batman’da Melik Müjdeci, Çanakkale’de Abdullah Berkan Karaca, Düzce’de Murat Caymaz, Edirne’de Kerem Arda, Hakkâri’de İbrahim Piruzbeyoğlu, Hatay’da İlker Eker, Iğdır’da Yusuf Aslan, Isparta’da Şayeste Özer, Kars’ta Güven Özen, Kütahya’da Yalçın Can, Manisa’da Cansın Tunçdirek, Nevşehir’de Hasan Hüseyin Berber, Niğde’de Mevlüt Gümüş, Rize’de Muhammet Avcı, Samsun’da Kebire Birer Türk, Siirt’te Umut Dayanan, Uşak’ta Yusuf Burak Erol ve Zonguldak’ta Fatih Keleş DEVA Partisi il başkanı olarak görevlerine devam edecek.

Altı il başkanının yerine ise yeni isimler atandı. Bilecik’te Burak Sel, Kahramanmaraş’ta Yakup İncegül, Kilis’te Abdullah Sakar, Malatya’da Sinan Akıncı, Yalova’da Davut Cengiz ve Yozgat’ta Mustafa Bulut; DEVA Partisi il başkanlığı görevine getirildi.

DEVA Partisi’nde adaylık için istifa nedeniyle boşalan illerin başkanlarının atama işlemleri ise sürüyor.