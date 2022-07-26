Deva Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki kavga büyüyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Sayın Ahmet Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" şeklindeki sözleri Gelecek Partisi'nin tepkisine neden oldu.

'Sizi adam yerine koyup'

Sosyal medya üzerinden konuya dair açıklamada bulunan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay, paylaşımında Babacan'ı eleştirerek, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" ifadelerine yer verdi.

Deva Partili sosyal medya kullanıcıları Abdülkadir Baykay'ın paylaşımına tepki gösterirken, Deva Partili bir kullanıcı ise Baykay'ın paylaşımına "Abdülkadir Bey terbiyenizi takının. Adam yerine koymak falan nasıl kelimeler. İttifak yapmadık diye düşman mı olduk birbirimize? Bu yazıyı sileceksiniz" yorumunda bulundu.

'Yüzde 1 oy alırım Deva ile yan yana gelmem'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başçı ise "Tamamiyle şahsi fikrimdir. Tek başıma kalırım, yüzde 1 oy alırım yine de DEVA ile yan yana gelmem. 2 temel sebebi var. Muhafazakarlığın tanımını bilmiyorlar. Liberal olmak ile elitizm ve üstenciliği karıştırıyorlar" dedi.