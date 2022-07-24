Davutoğlu'nu da eleştirdi: Gelecek Partisi’nin kurucu isminden Ali Babacan’a ağır sözler

Gelecek Partili Baykay, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın 'Sayın Davutoğlu Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. İstemiyor arkadaşlarımız' sözlerine tepki gösterdi.

Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz gün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendisine, "Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım" önerisini sunduğunu açıklamış, öneriyi partinin yetkili organlarına götürdüklerini vurgulayarak, "Bir kişi bile desteklemedi. İstemiyor arkadaşlarımız" ifadesini kullanmıştı.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Baykay, sosyal medya hesabı üzerinden, Babacan'ın sözlerini alıntılayarak yanıt verdi.

Baykay paylaşımında, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi.

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Babacan sokakta yaptığı konuşmada prompter kullandı