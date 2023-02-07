DEVA Partisi: OHAL doğru karar, TBMM acilen toplanmalı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni deprem gündemiyle acil toplantıya çağırdı.

“Yaşadığımız felaket çok ağır, ne yargı mensupları ne de vatandaşlar bu yargı süreçlerini takip edebilecek durumdalar” diyen Yeneroğlu, Meclis'in “Belli durumlar dışında sürelerin ve duruşmaların durması, gerekli diğer tedbirlerin alınması için toplanmasını" istedi.

'OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru'

Olağanüstü hal ilanını da değerlendiren Yeneroğlu, kararın geç alındığını söyledi:

“OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru bir karar. Acil olarak tüm imkânlar bölgedeki ihtiyaçlar için seferber edilmeli. Felakete uğrayanların kurtarılması, temel ihtiyaçların karşılanması ile meydana gelen hasar ve zararın telafisi için gerekli tüm tedbirler acilen alınmalıdır.”